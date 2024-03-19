西九乾塘 擬加票價場租增收入

【本報訊】本港被視為中外文化藝術交流中心，當中西九文化區就為其中一個文化交流集中地。西九文化區管理局主席唐英年指，香港藝術品交易量已超越倫敦，多家國際藝廊亦進駐香港核心商業區，強調發展文化藝術作經濟產業，同時為年輕人提供「追夢」的可能。而西九會考慮透過上調票價及場地租金增加收入，若政府接納賣地方案，最快在2026/27年才賣地，強調不會賤賣土地。

唐英年指，香港的文化藝術已成為一個產業，數字上能反映出來。據政府數據，香港在2020年首次超越倫敦成為全球第二大藝術品拍賣市場。據一個藝術市場平台報告，在2022/23年度，香港佔中國當代藝術拍賣交易數量39%，成交額佔全國藝術拍賣成交額一半以上；而香港更是當代藝術交易額全球第二大城市，其當代藝術成交額為4.14億美元（約32億港元），較倫敦高4,500萬美元（約3.5億港元）。

即使本港社會環境改變，唐英年亦指香港藝術品出入自由，除了受限制的藝術品外，香港不會限制藝術品進出，加上買賣手續簡單，這些因素都促進市場發展。本月即將舉辦的國際文化高峰會，香港邀請了10多個國家、20多個博物館的「一二把手」來簽合作協議，當中包括法國、英國、美國、西班牙、日本等國家。

最快2026年始賣地 談到西九文化區的財政狀況，唐英年指全球沒有文化藝術設施能自負盈虧，但明白現今政府庫房緊絀，因此希望盡量自行解決財困。他說即使賣地方案獲接納，最快也要在2026/27年才可賣，西九不會一次過將地皮推出，認為沒需要。他說，會考慮從各方面增加收入，包括上調場地租金及票價，但未有定案。