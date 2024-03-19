迎「雪龍2」訪港 科學館辦極地展覽

【本報訊】國家首艘自主建造的極地科學考察破冰船「雪龍2」號將於下月訪港，香港科學館舉行「極地科研與氣候變化」免費專題展覽，展出該破冰船縮小模型和在極地收集的生物標本，參觀者亦能恍如置身船艙中，了解其科研成果。市民下月亦有機會親身登上真的「雪龍2」號參觀。

模仿紅色船身的破冰船「雪龍2」號展區「停泊」在尖東科學館大堂，昨日正式開幕，展期至6月26日。參觀者在展區可透過大型屏幕，「投入」極地破冰的環境，認識中國各個極地科學考察站的特色及研究主題，亦能看到「雪龍2」號的1:100模型，以及南極磷蝦等在極地收集的生物標本，亦提共南極及北極的地理、生物、氣候變化等資訊。

環境及生態局局長謝展寰介紹，「雪龍2」號除了為國家第一艘自主建造的極地科學考察破冰船，更是全球第一艘採用雙向破冰技術的極地科考破冰船，擁有多項關鍵技術和創新成果，對於拓展國家極地考察的領域及能力，有舉足輕重的貢獻。他期望大眾了解到極地研究對了解氣候變化相當重要，亦希望市民知道能如何減碳等。

下月有機會登破冰船參觀 大眾下個月亦有機會目睹「雪龍2」號的真身，該破冰船及其科研團隊下月初完成南極考察任務後，將以香港作為回航返國的首個航站，屆時會停靠尖沙咀海運碼頭，市民有機會上船參觀創新的極地科研設備。