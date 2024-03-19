政府財困 議員促撤大灣區專員

【本報訊】雖然政府強調首長級公務員零增長，近年卻不斷延展編外職位。立法會政制事務委員會昨討論保留粵港澳大灣區發展專員及助理專員。有議員指「要共度時艱」，因而削減社福界1%開支，政府內部同樣亦應共度時艱，反對保留有關職位，應由內部調配。另有議員指專員工作相對後勤，不值得D6（首長級第6級）位置，直言「D3就差唔多」。

在2020年成立粵港澳大灣區發展專員及助理專員的職位將於今年11月19日到期，政府指為推進大灣區建設的工作，因此有需要保留有關職位。有關職位帶來所需增加的年薪開支為約590萬元。

社福界議員狄志遠表明不支持撥款申請，指政府雖然稱不會增加公務員人數，但近年當局卻不斷增加有時限職位人手，更指「要共度時艱」削減社福界1%開支，促請政府內部調配資源以解決人手問題。政府回應指大灣區工作重要，而目前因為要做好工作所以才需要保留相關職位。

指不值D6位置 倡降至D3 大灣區專員屬D6職級，議員黃國指相當入境處處長管理超過6,000人，質疑大灣區專員工作相對後勤，不值得D6位置，「D3就差唔多」，建議要定期在立法會上回覆有關大灣區的提案，並研究福利跨境法律和政策安排，直言如果無法做到可以「降至D3」。政府回應指如果官員級數不夠難以與內地部門商討，坦言在政府內部「如果你個級別低，好多時候你（有啲嘢）推唔郁，因此相信D6較為合適，重申各政策局正研究跨境福利安排。

另一議員陳永光則指香港和內地合作日後會不斷深化，專員角色會愈來愈重要，關注當局有否考慮將有關職位轉為常額職位，又問及政府會否就該職位定下可量化的績效指標。政府回應指因未來大灣區工作多變化，加上當局是以審慎理財角度處理事情，所以當局暫時不申請設為常額職位，但重申日後如果有需要會再作考慮。至於績效指標（KPI）方面，當局則認為難以量化，強調政府會實事求是。