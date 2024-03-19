各部門削1%開支 當局：用科技省人手

【本報訊】政府表明在2024至25年度繼續維持公務員編制零增長的目標，而開支預算草案則預留約599億元作為與管理公務員事務工作相關的財政撥款。立法會公務員及資助機構員工事務委員會昨討論相關預算，針對部門裁減1%開支，當局則強調不相信政府部門會盲目請更少非公務員合約員工，用更少數目的員工做更多的事情，而編制凍結在2021年水平，政府會採取「應加則加」、「用科技減省人手」的方式管理。

2024至25年預留給公務員的開支分別為公務員醫療及牙科服務為29.147億元；公務員一般開支為57.8億元；公務員及司法人員的退休金利益為501.6億元；公務員敍用委員會秘書處為3,830萬元；公務員事務局為9.1億元；公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處為4,850萬元。

稱非公務員合約數目平穩 議員顏汶羽問及非公務員合約僱員是增長還是減少，又指衞生署轄下的入境管制站健康監察服務，仍屬於非公務員合約僱員，質疑疫情過去已久是否仍有必要。公務員事務局局長楊何蓓茵指非公務員合約僱員的數目每年都不一樣，不過整體而言數字平穩，她指2023年6月30日，各個局和部門合共聘用9,468名全職的非公務員合約僱員，較2006年高峰期下降49%。

他追問限額如何釐定，如給衞生署1,000個名額，會否「諗盡方法」用盡1,000，又如何檢視名額是否用得其所物有所值。當局指每個部門都會根據部門人數定配額，配額之上，如果再需要聘請更多人手規限在不超過5%。

另外，政府表示，截至2022年9月30日，約有137,200名公務員按照5天工作周模式工作，議員黎棟國指現時只有82%的員工可以享受5天工作周，詢問82%是否極限。當局指非極限，但要實現5天工作周，部門要透過重新規劃人手、工作模式改變實現。