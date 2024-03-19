欺詐選舉費用 網紅「龍心」4‧2判刑

龍心林克霖

【本報訊】網絡紅人「龍心」林克霖參與2020年立法會新界東地方選區換屆選舉，之後涉嫌將接受面部護理、租用酒店房間作辦公室、以及參加海外選舉聚會列入選舉開支，涉款逾5.8萬元，企圖欺詐選舉事務處向他支付申索。被告否認選舉舞弊及企圖欺詐等6罪，案件經早前開審後，東區裁判法院裁判官崔美霞昨裁定其中4罪罪成，餘下兩罪則罪名不成立。裁判官先提取被告的背景報告，並還押至4月2日判刑。

申索美容療程酒店租金 46歲被告林克霖，報稱無業。他被控3項企圖欺詐罪及3項在選舉申報書內作出舞弊行為罪。控罪指林於2020年9月29日在提交的選舉申報書內，作出明知或理應知道屬虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，即他因接受面部護理、酒店租金和海外行程，分別招致31,200、7,500元和19,582元的選舉開支，以及被告藉作欺騙，向選舉事務處訛稱上述的選舉開支，意圖詐騙而企圖誘使選舉事務處向他支付其申索。

控方指被告於政府刊憲公布進行立會選舉前一年多進行美容療程，不應列入為選舉開支。其餘申報包括租用酒店房間作辦公室及到訪東南亞籌集經費等，亦早於政府刊憲公布進行立會選舉前已進行，而且該選舉不設海外投票，認為被告明知仍作出申索。

裁判官裁決指，相關條例及選舉事務處的細則表明需提交正確資料。但被告提交有關美容療程及住宿酒店單據均顯示，宣布開始選舉前已有該些活動，而且更沒有通知選舉事務處美容療程獲部分退款，故非正確資料，遂裁定涉及的4罪罪成。至於到東南亞籌集資金，裁判官認為不能排除有機會籌集到資金從而促使他的當選機會，故裁定該兩罪罪名不成立。 案件編號：ESCC 2050/2023