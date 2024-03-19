元朗站暴動案：前區議員指警方「好似乜都無做」

黃偉賢

【本報訊】前民主黨議員林卓廷等7人同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動，案件昨於區院續審。前區議員黃偉賢續以辯方證人身份出庭接受控方盤問。他指當時作為區議員及市民，已將他知道的訊息通知警方，如警方不想出任何事，「打幾個電話畀鄉頭已可解決」，但警方「好似乜都無做咁」。

包括林卓廷共7人涉案 7名被告包括林卓廷（46歲）、庾家豪（36歲）、陳永晞（38歲）、葉鑫昇（32歲）、鄺浩林（27歲）、尹仲明（49歲）及楊朗（29歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。

控方盤問黃偉賢稱，鄧警長當晚曾致電黃，叫他勸林卓廷不要到元朗，黃當時回覆「做唔到，無能為力」。黃昨於庭上稱，記憶中鄧沒有這樣說過。

黃強調一直不擔心元朗會出事，直至看到有人遇襲的相片才「嘩咗一聲」，覺得事態嚴重，要到元朗視察。他直言，發夢都沒有想過，會發生超出他想像的無差別襲擊事件。

黃指，當時他有叫林卓廷到達後不要離開元朗站，因擔心林會遇襲，且亦可方便黃到達後找到他。當被問到後來得知元朗發生事故，為何不致電鄧警長，黃指：「已出咗事，仲打來做乜」，他稱當時相信警方有部署且有行動，但最後「好似乜都無做咁」。案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022