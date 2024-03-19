李宇軒：報館拒匿名落廣告 組重光團隊代勞

發起「G攬」眾籌 黎助理Mark Simon借出戶口 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一的「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供。李供稱，2019年8月他及「攬炒巴」等人發起名為「G攬」的眾籌行動，在全球多國登報，黎智英助理Mark Simon有份借戶口收錢。為減低資金被凍結的風險，眾籌所得的逾1,400萬元，最終轉帳至一個美國信託基金保管。

李宇軒早前就第二次眾籌作供，指出2019年7月，「攬炒巴」劉祖廸想在英國搞眾籌和登報，於是邀他幫手，並由《蘋果日報》寫手Jack Hazlewood借出戶口收錢。李昨形容「攬炒巴」是精神領袖，該次眾籌籌集到約30.8萬英鎊（約306萬港元），總支出相若。庭上展示他們刊登的廣告，當中寫有呼籲英國政府制裁字句，控方問這是否是次眾籌登報行動的主題，李宇軒說主題是中英聯合聲明。另一則廣告則印有重光團隊（Fight For Freedom Stand With Hong Kong）名字及其標誌，另附有網址，寫上簽署請願書字眼。

李宇軒續說，「攬炒巴」希望將廣告轉成實質政治行動，遂在廣告上附上網址；「重光團隊」則是由他們成立的社運組織，成立原因，是因為部分報館不接受匿名落廣告，而且他們想有個組織替第二次眾籌行動中的廣告負責。組織目標是爭取香港自由民主。後來組織不再局限登報紙廣告，還會辦活動。2019年8月左右，他們就第一次「G20」眾籌全球登報計劃，在灣仔富德樓辦報紙展，這是因為該計劃是在外國登報，反而香港人未必知道此事。據李記憶所及，有人曾支助活動約4萬元，《蘋果日報》相關基金或有份。

籌逾1400萬轉帳美信託基金保管 李宇軒之後就第3次眾籌活動作供。李說，首兩次眾籌登報計劃頗成功，有見及此，兩隊眾籌團隊中的部分成員，包括他及劉祖廸，決定在2019年8月，聯手再辦一次名為「G攬」的眾籌登報行動，目標也是想爭取國際關注香港的民主自由狀況。其中劉祖廸在連登討論區宣傳。「G攬」眾籌行動以美金為交易貨幣，需用上美國戶口，及找「有番咁上下有錢嘅人」借出戶口收錢。李曾經就此跟本案認罪被告之一、法律助理陳梓華商討，最後陳找來黎智英助理Mark Simon。

李憶述，Mark Simon願意借出戶口，但要求開立信託基金，並把款項轉帳至該基金保管。最終他們在眾籌平台籌得約180萬美金（約1,400萬港元），再由Mark Simon戶口轉到名為「The Project Hong Kong Trust」的信託基金，並在美國、英國等地的報章落廣告。李說，以他所知，成立信託基金保管款項，而非轉入李宇軒的渣打銀行帳戶，是希望錢不會留在香港銀行系統，減低資金被凍結的風險。李續指，2019年8月，美國參議員斯科特（Rick Scott）訪港，他曾跟對方會面，Mark Simon亦在場，李遂認識了Mark Simon。

涉案的4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另外單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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