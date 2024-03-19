美斯風波回水一半 經Klook購票者須4‧12前回覆電郵

美 斯

【本報訊】國際邁亞密（Inter Miami CF）上月初來港對陣香港隊之役，由於球王美斯及球星蘇亞雷斯全場坐冷板未有披甲，引起入場球迷要求「回水」。主辦方Tatler Asia早前公布會退款一半，事隔一個多月後的昨日才宣布確實安排，其中經指定平台Klook購買的人，需要在下月12日前回覆電郵並接受退款條款。

「香港隊對國際邁亞密CF」門票退款安排因應購票方式而有異，循平台Klook購買門票的球迷昨日收到發送電郵通知。他們須在4月12日深夜11時59分之前回覆上述電郵，確認接受退款的條款及細則，所退的款項將在截止日期後的30天內處理。

議員盼照顧買黃牛人士 至於直接透過Tatler Asia購買門票的市民，包括贊助商及合作夥伴的門票，將由專責的客務經理提供門票退款詳情。Tatler提到，具體收款時間可能因收款銀行的政策及程序而有所不同。

議員吳傑莊希望Tatler能夠照顧經第三方單位購票的球迷，例如買「黃牛」真正付款入場的人。議員江玉歡指出，在場有幾萬人球迷中，不少屬非香港居住的遊客，未必即時收到退款的資訊，期望Tatler延長退款申請限期方便他們。