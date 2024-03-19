煙火無人機表演 主題或配合5‧1長假

【本報訊】新一份財政預算案提出每月放煙火及無人機表演，預計5月展開。旅發局指有關活動會配合不同主題，例如5‧1長假期，現正構思以何種方式配合。被問及會5‧1當日響頭炮，該局指仍在構思當中。旅遊界議員姚柏良認為，若無人機及煙火匯演能夠按主題、有系統地配合盛事推出，有利對外宣傳香港，而餐飲業希望當局公布更詳細的舉行時間表，讓旅客預早規劃行程，餐廳會待有更詳細活動內容，才考慮是否推出餐飲配套或優惠。

旅發局昨強調煙火及無人機將分別進行表演，並且會配合不同主題，現時亦在研究表演的場地。針對活動的場地，旅發局節目及旅遊產品拓展總經理陳俊文指，必定以維港為主，但過去西九文化區亦已作出多項表演，故亦要考慮到活動不能過分集中，而尖沙咀海旁，則要考慮到該處船務繁忙，若有大批市民及遊客聚集，要實施封路或封港將對鄰近地區及商戶有很大影響。至於尖東的可能性，他認為亦要着眼於人群控制。

他指旅發局過往亦曾舉辦煙火及無人機表演，對此有經驗，又強調活動會配合每月主題，例如傳統的節日，如端午節和中秋節等，而聖誕節或一些特別的主題活動亦可考慮。他補充，活動未必每月只舉辦一日，視乎主題而定，或可以連續幾日。

重新打造幻彩詠香江匯演 政府預留逾9億元予旅發局作未來3年的開支，其中3.54億元用於「幻彩詠香江」，佔總撥款約38%。旅發局強調會重新打造匯演，或要採用不同的設備，故開支或日後的維修費可能較多，又指周邊建築物的外牆設計亦會有所配合，而活動名稱或會改動，亦會檢視是否每晚舉行，期望今年內訂立方案，預期2025年上半年推出。

為協調舉辦盛事，政府已成立的盛事統籌協調小組，由旅發局作為「第一站聯絡窗口」的角色。旅發局內部已成立相關專組，暫時收到10多個相關查詢，包括場地等，並就相關查詢提供資料或轉交相關部門溝通，有助海外團體來港舉辦活動。