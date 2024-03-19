旅發局料今年旅客4600萬 平均留港3.2晚

人均消費5800元 未回復疫前水平 去年全年旅客3,400萬人次，而旅發局預計2024年旅客為4,600萬人次，旅客平均留港3.2晚，而人均消費為5,800元。雖然預計旅客較去年上升35%，但未回復疫前水平， 亦較政府早前預測的5,000萬人次為低，而人均消費較去年第4季6,100元為低。旅發局解釋，與新加坡等鄰近國家通關一年比較，恢復的旅客數字相若，相信旅客會循序漸進增長。

旅發局提供的數據顯示，今年首兩個月的旅客達到780萬人次，相等於2018年同期的73%，旅遊主要客源市場仍是內地及東南亞；其中來自東南亞的旅客數目，已恢復至2018年同期的98%；內地和長途旅客亦已分別恢復至72%。局方分析，主題樂園深受東南亞旅客歡迎；另外近四分之一東南亞旅客選擇「香港及澳門聯遊」。

稱與新加坡泰國情況相若 去年的過夜客佔50%，平均留港3.6晚，去年首季則有53%為過夜客，平均留港4.9晚，但第4季則跌至3.4晚。人均消費方面，2018年是6,600元，2019年為5,800元，而2023年則為6,900元，而去年首季高達9,700元，隨後3季是7,400元、6,200元及6,100元。對於今年的預測數字，全年旅港人數為4,600萬人次，平均留港時間為3.2晚、人均消費為5,800元。

被問及今年首兩個月的旅客數字只回復疫前73%及人均消費較去年低，旅發局總幹事程鼎一指出，由於去年通關初期，有不少探親旅客，故留港時間較長，而基於匯率、經濟前景不明朗及消費習慣改變，人均消費亦有影響。旅發局亦指以新加坡為例，通關首年旅客亦回復了70%，泰國則有60%，故香港的情況相若。程鼎一相信會循序漸進，又指旅發局預測今年的旅客數字較政府日前預測少400萬人次，旅發局亦希望能做到有關目標。

為開拓新的旅客源，旅發局會繼續吸引穆斯林旅客，把客源伸展至中東，不但與業界進一步打造香港成為友好目的地，更會在飲食文化着手，邀請新加坡相關人士為本港穆斯林餐廳認證。針對海灣區合作地區國家，吸引越南及印度等旅客來港。同時拓展多元化旅遊體驗，包括持續加強「大城小區」的內容，開拓更多深度遊及鼓勵業界推出特色旅遊等。

旅發局今年將舉辦和支持國際大型盛事及盛事旅遊，包括舉辦香港國際龍舟邀請賽、香港單車節、香港美酒佳餚巡禮、香港繽紛冬日巡禮、香港跨年倒數及新春國際匯演之夜，亦會支持及宣傳多項國際盛事，包括香港國際七人欖球賽等，運用盛事推出旅遊套票及消費優惠吸客，例如全年藝文推廣平台「藝聚香港」。

旅發局預計今年有關旅客數字