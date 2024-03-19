師生比例增 家長認為關愛程度更好

【本報訊】仁濟醫院趙曾學韞小學（下稱「趙小」）昨午舉行家長會，向家長、學生交代不獲開班及校長於年初離任一事。小二學生的家長譚女士到場參與，對於學校將會採取哪一個教學方案，譚指校方在會上未有任何承諾，相信學校作出決定後，會再作通知家長；又指即使學校獲「派0班」及校長換人，亦無意要立即轉校，「開唔開班或者有冇任何轉變，都唔影響我小朋友喺呢間學校！」對於外界或會質疑學校班數少，譚認為一個老師教十數個學生，比起一個老師教30至40個學生，關愛程度上會更好。

指學校資源豐富 不擔心殺校 譚女士續指，學校給予學生豐富的資源，操場、圖書館等在早前已經完成了翻新工程，又認為趙小的師資，不比坊間其他學校差，指老師十分關愛學生，強調並非「一間好差的學校」。此外，隨時都可以找到老師幫助，老師亦很了解學生的長處等，小朋友每日都是很開心地上學。譚女士又指，校方在家長會上表示日後會繼續增加讓外界參觀學校的機會，「講真你淨係喺外界，你睇唔到我哋學校裏面嘅嘢，我覺得我哋學校裏面，真係有好多好豐富嘅資源。」

家長謝女士亦帶同讀小四的女兒參與家長會，她指校方在會議中強調學校會一切如常，新校長亦會推出不同措施幫助學生學習得更好。對於下學年不獲批學班，謝女士認為不會影響到學生學習，亦不擔心學校有機會被殺校，她指出即使學生人口下降，但仍對學校的教師團隊有信心，「啲教師團隊係非常好嘅，對啲小朋友都好好。」謝女士又認為選擇此學校讓小朋友入讀是正確的決定，「每間學校都有佢嘅好處，係視乎番小朋友適唔適合個學習環境。」而趙小的老師很有愛心，亦會因應小朋友的能力而教學。