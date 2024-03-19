收生16人也困難 仁濟趙小派0班

下學年小一未獲資助開辦 教育局早前表示，下學年有1間小學「派0班」，未能獲資助開辦小一班級。據悉該校為仁濟醫院趙曾學韞小學（下稱「趙小」），因收生不足16人的開班線，而不獲批准資助開辦小一班級，另外，該校校長陳奕鑫亦於本年初時離任。校方在昨日下午先後舉行內部會議及家長會，向教職員及家長、學生交代事件及學校即將採取的措施，校監趙曾學韞、仁濟醫院副行政總裁李一新、仁濟醫院教育部主管黃偉傑，均有到場參與會議。

在家長會完結後，未有安排管理層回答傳媒提問，仁濟醫院公關團隊在會議結束後約兩小時，才表示校監已離開，並收集記者問題指會隨後作出答覆。而在記者陸續離開後，再悄然安排學校的管理層上車離開。

將申提學校發展方案 仁濟醫院隨後以電郵回覆指，趙曾學韞小學接獲教育局通知，在2024/25學年未能獲資助開辦小一班級。辦學團體與趙小的法團校董會現正就教育局提供的多個方案進行研究，並與教職員及家長等持份者保持溝通，以確保學校運作正常及學生的福祉得到最大保障。學校會於本年3月25日或之前，向教育局提交學校發展方案的申請；但就並未回答「實際欠缺多少人才達到開班線」，以及「將採用哪個學校發展方案」的問題。

教育局回覆指，未能獲資助開辦小一班別的學校，須在3月25日或之前向教育局提交所選擇申請的方案，又提醒未能獲資助開辦小一班級的學校須根據校情，與各持份者保持溝通，並繼續以學生的福祉為依歸，與辦學團體及有關學校保持聯絡，提供所需的建議及支援。

翻查小學概覽，趙小於2018/19學年時曾開3班小一，但隨後節節下跌，至2021/22學年時只開一班小一，本學年的一年級、二年級及三年級均只開一班，而小四至小六則每級開兩班。而2020年時曾有報道指，學校教師因不滿學校高層施壓爆發離職潮，指與時任校長林美霞的管理手法有關，學校於該學年開學約一個月，就有逾七成教師離職，31人走剩10人，而校務處8位職員有6人離職，僅剩兩名職員，而林美霞亦於2021/22學年辭任校長一職。

辦學團體仁濟醫院當時表示，留意到自林美霞上任後教師流失率偏高，但也相信部分教師離職的原因，是與他們習慣了前任校長的放任型領導方式有關，強調資深教師負責行政工作乃常見之事。辦學團體又形容「要把行政較為鬆散的團隊重回正軌，實不容易」，但相信教師流失率很快便能回復正常，並使學校有序地發展。