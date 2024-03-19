房委會26車場 中速充電每小時將收$20

【本報訊】房委會商業樓宇小組委員會昨通過在房委會轄下停車場的時租泊車位，實施電動車輛充電收費的安排。由4月1日上午10時起，就26個停車場時租泊車位的約100個中速充電器，實施電動車輛充電收費為每小時20元。至於安裝在時租泊車位的標準充電器，房委會維持不就用電量另作收費。