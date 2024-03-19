曾擁650牌照 小巴大王馬亞木病逝

【本報訊】人稱「小巴大王」的資深投資者馬亞木辭世，享年96歲。馬亞木子女向親友發訃告，指其父在前日（17日）於九龍塘浸會醫院病逝，喪禮將在下周六（30日）假世界殯儀館設靈拜祭。馬亞木在香港擁有最多條專線小巴路線與650個小巴牌照，高峰期值45億元，而他更組財團斥資逾400億元，購入中環中心的75%權益。

曾斥402億購中環中心業權 根據網上資料，馬亞木出生於潮州，1940年代獨自到香港謀生。他於1952年創立米行，在1967年暴動期間，因手上的糧食存貨賺到豐厚利潤。同期，巴士司機罷工，交通癱瘓，使載客小巴的新運輸方式出現。馬亞木得知小巴業務有利可圖後，果斷決定投身小巴事業。

馬亞木於1970年代成立「冠榮車行」，隨着小巴載客愈來愈普及，再加上香港政府限制小巴牌照數量，導致馬亞木擁有的小巴牌照價值水漲船高。以高峰時期每個牌照價值700萬元計算，單計小巴牌已令他的身家達45億元。另有報道指，馬亞木於2021年的身家，高達300億元。

除小巴以外，馬亞木也涉足房地產。在旺角、銅鑼灣等旺區擁有多間店舖及停車場等。他趁亞洲金融風暴、SARS疫情等時機，以低價收購店舖招租，隨着房價上漲，他擁有的店舖價值狂升數倍，讓他大賺一筆。他於2017年組財團，以402億元向長實購買中環中心75%權益，成為最大股東。