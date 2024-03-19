全港打擊 亂過馬路罰款二千

【本報訊】本港交通意外頻生，執法部門昨日起於全港進行大型執法行動，針對亂過馬路、不小心駕駛、超速駕駛、駕駛時手持手提電話等違例事項。市民若不依行人過路燈過馬路可被檢控，一經定罪，可被罰款2,000元。中環、觀塘及屯門等多區的交通燈附近，早上均有執法人員駐守，並向違規的駕駛者和行人發出告票。

去年交通意外 死者多為行人

根據數字，去年共發生98宗致命交通意外，導致98人死亡，按年增加約10%。死亡人數中，行人比例最大，佔62人，其中39人是65歲以上長者，商用車輛涉案比例最多，前3名分別是貨車、的士及小巴，分別佔27%、20%及16%。去年共發生1,009宗致命及嚴重受傷交通意外，當中最主要的成因為不專注駕駛，佔322宗，較2022年增加超過20%。部門亦指，除了駕駛者的違法或不當行為，行人胡亂過馬路亦是造成交通意外的主要原因，因此將同時打擊行人的違例行為，以加強對市民的保護，提升道路安全。