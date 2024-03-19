易通行新康體通投訴不斷 扣錯隧道費 訂場安排混亂

【本報訊】政府近年不惜工本創建不同數碼平台，原意是更方便市民。然而，不少平台建立初期都甩漏頻頻，包括「智方便」App被譏為「至不方便」、區議會電子選民登記冊系統故障，惹來公憤。近期最引起熱議的是，康文署斥資5億元開發的新訂場系統「SmartPLAY」，去年11月啟用後投訴多多，該署指初期每日接獲投訴多達300至400宗，本報亦曾報道多個苦主個案，主要是付款後無收到系統確認等情況。而運輸署的「易通行」讓車輛通過隧道時，毋須停車繳費，惟去年5月啟用初期，亦投訴不斷。

初期每日接獲高達數百宗 康文署去年11月9日，首日啟用智能康體服務預訂資訊系統「SmartPLAY」，即已出現「塞車」情況，不少市民反映無法登錄及透過系統訂場。有市民更發現，訂場可隨時加陌生人英文名，程式顯示以該名用戶的中文全名，憂慮資料外洩，其後康文署停用相關功能。

本報曾報道市民王先生的投訴，他成功透過SmartPLAY預訂了觀塘彩榮路體育館的室內籃球場，並透過轉數快成功過數296元，滿心歡喜以為可以約波友在室內冷氣場館同場較勁，豈料他遲遲未收到系統的確認訊息，後來經本報轉介後始解決問題。康文署本月初透露，「SmartPLAY」初期出現磨合問題外，現時再無接獲系統相關的投訴。

至於「易通行」運作初期亦見混亂，很多車主反映被扣錯隧道費。而運輸署在啟用一個月後回覆查詢時指，啟用後的一個月內，每日平均接獲約30宗與隧道收費相關的投訴，佔整體車流量不足0.02%，主要包括車主表示未曾駛經隧道但收到繳費通知，或稱其車牌號碼懷疑被非法盜用，要求退款等。署方說因出現人手入錯車牌號碼，而向其他車主錯收隧道費；署方表示會培訓員工，加強監察。