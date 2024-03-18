龍七公：加強打擊電詐 提高防騙意識

本港近年非應邀來電數目不斷上升，其中不少詐騙電話令市民蒙受巨額財務損失，更有甚者，慘遭「賣豬仔」到東南亞。政府近年積極做好教育宣傳，提高市民反詐防騙意識，然而騙徒手法層出不窮，去年電話騙案有3,213宗，按年增加13.5%。我認為當局應協助市民辨認來電類型是推銷電話還是詐騙電話，更加主動去規管、打擊詐騙電話，加強堵截可疑來電。

長者易成為受害者 比起來電，現時本港對電子訊息的監管較為完善，《非應邀電子訊息條例》生效至今成效正面，相關舉報數字由2008年的8,800宗，大跌至2022年的520宗。去年底政府亦推出「短訊發送人登記制」，獲認證電訊商短訊名稱前有「#」號，以協助市民提防電話及短訊詐騙。至於非應邀來電，目前主要靠市民主動舉報及防範，未有規管。政府近日推出的「防騙視伏APP」可以自動偵測可疑來電及網站，並發出即時警示，亦有「公眾舉報平台」供市民舉報，不過這些功能要市民下載了相關應用程式才能使用。事實上，不少電話騙案的受害者皆是長者，他們未必懂使用智能手機，亦較缺乏防騙意識，無法分辨可疑來電，成為騙徒下手的對象。

去年通訊辦與電訊業界攜手推出打擊電詐新措施，電訊商會就「+852」開首的境外來電，向所有使用手機的市民免費發送話音提示或文字訊息，但使用傳統電話的市民就無法接收，未能做到全覆蓋。而個別流動服務供應商付費提供的來電過濾增值服務，因為需要額外付費，較少市民會主動開通。隨着科技發展，電詐手法層出不窮，但現有的措施比較依賴市民自身的反詐防騙意識，顯得較為被動。

反觀新加坡當局，會預先封鎖所有頻率異常高的國際來電，推出的流動應用程式「ScamShield」可利用AI自動堵截、過濾詐騙短訊及來電，從源頭減少市民接觸到電詐的機率。我認為港府要以更主動進取的方式去打擊詐騙電話，協助市民辨識最新的電詐手法，加強堵截可疑來電，並針對不同受眾優化舉報投訴途徑，加強懲治力度，增加阻嚇力，減少騙案。

我亦關注到，部分行業及中小企業需要通過電話維持業務。這類推銷電話的對象一般為企業或公司的現有顧客，透過電話成功促成商業交易的機率較高，有商業價值。若全面規管非應邀電話，可能會大大影響這些企業和行業的正常商業推銷和日常運作，亦會加重中小微企的宣傳成本，甚至可能打擊現時人對人促銷電話從業人員的就業和生計，一刀切禁止非應邀來電亦非最好做法，必須有所平衡。

教育宣傳也是重要一環，當局在這方面確實花了不少工夫，但詐騙案仍不時發生。當局要針對高風險人士加強公眾教育和參與，尤其是加強對長者的外展宣傳工作，讓他們意識到詐騙並不遙遠，以提升市民的防騙、識騙、拒騙能力。