橫眉冷看：全盤擘劃 少走彎路

中國電動汽車技術優良，發展迅速，成就舉世矚目。近年全世界最大規模的車用電池生產商，是中國企業寧德時代；2023年全球最暢銷的新能源車，是中國品牌比亞迪。早在美國總統拜登上任初期，這位白宮主人就對當地的工業生產商訓話，督促他們要奮發自強，否則會被中國後來居上，當時他舉出的例子，正是電動車行業。

中國工業發展蓬勃，主要是靠中央領導與舉國體制，領導者站得更高，往往也能看得更遠，由他們全盤擘劃，社會自然可以少走彎路。在2018年前後，筆者常到深圳走動，親身感受到今天風行海內外的比亞迪品牌，以及整個中國電動車行業，是如何在政府的悉心扶助下成長。中央老早判定，新能源車是未來世界的大勢所趨，故早年深圳政府一聲令下，要求市內的出租車全面電動化，而且指定須用以深圳為基地的比亞迪品牌。政府此舉就是要讓出租車起帶頭作用，進而推動私家車也走向電動化。

那時筆者在深圳經常與出租車司機交談，問他們若然可以自由選擇，會選汽油車抑或電動車。答案十居其九都是選汽油車，理由各適其適，但主要是因為電動車充電速度慢，也有部分司機擔心，電池輻射會影響健康。

既然有九成民意反對，換作是在西方社會，政府定然要從善如流，馬上撤銷出租車電動化的法令，但若然如此，中國電動車恐怕不會發展到今日的光景。幸好當年的中國政府擇善固執，勇於排除各種障礙，堅持發展新能源汽車。如今電動車的技術大幅度改善，司機們的困擾大多已一掃而空。2023年我再訪深圳，跟司機們聊天，發覺情況跟以往不同，現在他們大都對電動車的性能和表現十分滿意。