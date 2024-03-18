筆下風雲：能否得保 考驗實力

TikTok會否在美國被禁，鬧得沸沸揚揚。美國眾議院日前以大比數快速通過有關法案，總統拜登則表明，如果國會通過，他會簽署支持字節跳動在6個月內剝離TikTok的禁令。TikTok則發起自保行動，向部分用戶發送訊息，要求他們致電參議員就禁制法案投反對票。不過，美國大選年底就會舉行，有指參議院為免多事，傾向暫緩審議有關法案。

樹欲靜而風不息，不招人妒是庸才。TikTok作為非美資公司開發的應用程式，母公司還要是中國公司，卻在美國本土取得空前成功，美國用戶增加至1.7億，去年的收入達到200億美元，今年更上看300億美元，簡直就是會下金蛋的鵝。其橫空出世直接威脅Facebook、Instagram、YouTube等美資科企的領導地位，自然不為美國所容。

早在特朗普執政時期，已曾迫使字節跳動將TikTok出售給美國公司，當時主要收購者為甲骨文和微軟，最終由甲骨文勝出，但聯邦法院阻止強制出售的行政命令，收購泡湯。如今歷史似乎又再重演，美國前財長姆紐欽正組建財團提出收購，又指中國政府一樣不可能容許美國同類公司在中國存在。

欲加之罪，何患無詞。美國言必稱自由市場、自由經濟，事實卻是只有在美國獲益時才歡迎外來投資者，只要外來投資者生意做得太好，威脅美國利益，所有漂亮的名堂都會被拋到一旁，千方百計打壓和據為己有。中國近年在創新科技領域有長足發展，由手機到應用程式再到電動車，全部有超越美國之勢，美國當然要阻止。隨着國力上升，中國近年對美國的態度轉為強硬，字節跳動雖為民企，但是TikTok能否得保，仍是對中國實力的考驗。