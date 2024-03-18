坦言集：烏克蘭教訓

台灣烏克蘭化不可能在一、兩年裏完成，但在政權入於台獨集團之手，美國的滲透會發揮作用。

基礎條件是組成美國訓練、洗腦與裝備的特種部隊，由美軍教官領導為核心，以此脅迫其他的軍隊，以小控大，戰略核心一如烏克蘭亞速營的新納粹主義部隊。台獨分子未必如新納粹主義者那樣有極端的意識形態信仰，但長年累月的反共、反中思想教育，加上美國的特殊培訓和充裕的財力津貼，亦大有機會在幾年內組成類似亞速營的隊伍。不一定在台灣本土招募，可在海外包括美國組織而來。這樣的政治核心，加上美軍顧問在台灣軍中愈來愈大的介入，包括情報、導彈（從美國進口的防空系統）、作戰指揮系統的逐步由美軍主導，便形成烏克蘭軍隊的模式。

若台海有甚麼衝突，美國要怎樣引發與北京的衝突，這將會是中國大陸沿海防務中最大的隱患。它未必會攻擊大陸，卻會是美軍後勤後援基地，它的軍力可制約大陸的防守。這應是美國在烏克蘭介入後最大和最成功的工程。俄羅斯在烏戰中這樣艱苦，除了北約不斷供應軍火，主要因素在此。美國與台獨會着力於此，北京也應預早防範。一旦美國與台獨成功建立這樣的核心軍力，統一將面對更大的障礙。

與此配合的是台灣防務的堡壘化。以烏克蘭為例，硬件與軟件配合，形成對北京武統的抗衡力量。當然，有備而戰的是廣積彈藥和戰略物資。現在已有端倪，美國正在加快台灣產業與經濟的去大陸化，而與美國、日本整合。這沒有軍事那樣容易，但民進黨政府與美國等推動的自由貿易協議，正把台灣向美國、日本經濟體系靠攏。

台灣的烏克蘭化，實質是美國對華敵對的體制化、政策化，反映中美的根本矛盾。即使中國不作任何反制，美國面對中國的強大，這屬必然的戰略安排和部署。

台獨發展已成氣候，不易扭轉。台灣幾十年來親美附美。烏克蘭還有東部俄裔，台灣的眷屬早已消失了。台灣精英大多有美國護照、居留權，家人在美，早已成為美西方的文化和政治殖民地。台海一開戰，他們會如烏克蘭人那樣逃避兵役，由美國、日本收留，卻絕不會在台灣內部反台獨。台灣正在走上烏克蘭的道路，頑固反共，變為美國代理人。

北京一直未能在台灣內部統戰成功，單從外部能抑制台獨與美國嗎？