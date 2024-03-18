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紅磡海面驚現人體殘肢
人員檢查人體殘肢。（陳俊華攝）
【本報訊】紅磡海面驚現人體殘肢。昨晨9時許，有市民途經紅磡碼頭，發現對開約5至10米海面懷疑有人形物體漂浮，大驚報案求助。救援人員趕至現場，在海面上撈起相關可疑物體。經初步檢查後，人員證實殘肢為人體腰至膝頭之間，其身上穿有內褲，相信死者為一名男子。殘肢已被檢走作進一步化驗，以調查死者身份及死因。
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