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房車遇查 檢大麻花拘拆家
司機被帶走調查。
【本報訊】上周六晚上9時許，一輛私家車沿西貢清水灣道行駛，當駛至孟公屋對開，遭執法人員截停調查。人員在私家車內，檢獲約1.6公斤懷疑大麻花，83支懷疑大麻煙及3張懷疑大麻郵票，總市值約38萬元。經初步調查後，姓黃（34歲）男司機涉嫌「販毒」被捕，他已被扣留調查，至於毒品來源及去向則有待調查。
涉案私家車。（余宏基攝）
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