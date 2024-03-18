台遇襲被捅兩刀 「姜牧師」險命都冇

香港網媒始創人 酒後街頭爆糾紛 被稱為「姜牧師」的香港網媒始創人兼記者姜嘉偉，昨在社交平台Facebook直播指自己在台灣回家途中，遭不明人士襲擊，在其背後捅了兩刀，獲送醫院救治。本報記者向台灣警方查詢，對方起初回覆稱未接獲相關報案，其後經查確認為台北市中山分局中山二派出所承辦的案件，初步了解為姜在酒後與人衝突所致，無政治問題。

在港賣煽動書籍曾囚8個月 片中可見，姜嘉偉當時身在醫院，有朋友陪伴在側。據稱，醫生為他做電腦斷層掃描等，又會安排插管，幫助他放走胸口瘀血。醫生稱他血壓愈來愈低，姜嘉偉直言自己「有機會會死」。他曾被控2021年6月5日凌晨在銅鑼灣參與受禁群眾聚集，違反第599G章《預防及控制疾病（禁止群眾聚集）規例》，最終獲法庭裁定罪名不成立。但他去年1月在旺角涉販賣有煽動內容書籍被捕，被控作出煽動意圖作為罪，他認罪後被判囚8個月，出獄後移居台灣。

根據台北市中山分局警方說明案情摘要，案由為傷害案，發生在昨凌晨4時22分，在台北市中山區林森北路409號前。警方接獲民眾報案稱該處發生糾紛，到場查處時未見打架情況，惟姜嘉偉倒臥於一旁，被問事發原因時他泥醉語焉不詳無法陳述，立即通知救護人員將他送醫。警方翻查現場周邊閉路電視影像，發現一名不明男子攻擊姜，再徒步離開現場，已掌握疑犯身份，將盡快查緝到案。

警方隨後再通報詳情，指姜嘉偉在行人路上疑與涉案男子有言語爭執或肢體碰撞的情況，雙方繼而爆發衝突。經送院治療後，檢查發現姜的背部有刀傷，手指擦傷，目前無生命危險。另有當晚路過的民眾到警局配合調查，但與姜並不認識。