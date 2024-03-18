經歷疫情家人移民 長者苦困自殺趨增

人口老化加速 長期焦慮孤獨 本港人口老化問題嚴重，長者獨居、以老護老的情況加劇，近年更頻頻出現長者自殺的慘案；惟安老福利事務一直滯後，為人詬病。港大社會工作及社會行政學系總監葉兆輝昨在電台節目表示，本港正面對的嚴重人口老化問題來得急速，長者自殺有上升趨勢，維持在高水平，尤其香港近年出現移民潮，長者經歷疫情和家人移民，令長者獨居及雙老照顧的情況加劇，長者容易缺乏生活寄託，長期面對焦慮和孤獨。他指出，要讓長者感覺不被遺棄，除了做好鄰里支援外，亦應鼓勵長者們參與社區活動及主動求助。

葉亦提到現時與關愛隊合作定期「洗樓」探望長者，指對減低長者的孤獨感有一定幫助，計劃會先從葵青、元朗、離島、北區、觀塘及深水埗6個區開始，預計每區可幫助約750名長者，他估計當擴展至18區時，可幫助逾一萬名有需要長者。他提及以往曾為黃大仙關愛隊進行培訓，幫助他們更易找出隱蔽的獨居長者，他認為關愛隊主動接觸長者相當重要，要讓長者感到沒有被遺棄，有時相較欠缺物質生活，孤獨感對長者的影響更大。

港大培訓年輕人探訪聽心聲 對於近年不少家庭移民，留下兩老在港，葉兆輝認為子女即使身在外地，亦應定期聯絡父母，了解他們的生活狀況，在離開前亦應聯絡社區中心，讓社工可以定期到訪。葉續稱，港大防止自殺研究中心推出「細說人生歲月跨代同行計劃」，培訓年輕人探訪長者，並以「口述歷史」形式，了解和發掘長者的人生經歷，期望透過活動，令長者感到被尊重、聆聽和關懷，亦可提醒年輕人多關心及支援家中長者。

有關計劃的項目經理黎翠珊，在同一電台節目指出，計劃對長者有明顯幫助，讓他們感覺被關心，鼓勵他們出外活動；另外幫助長者回顧過往經歷，編輯成書，讓他們懂得欣賞自己曾為家庭和事業所付出的努力。黎表示，不少獨老和雙老長者，較少外出和接觸他人，鼓勵市民由關心鄰舍長者做起，多關懷和支援長者需要。