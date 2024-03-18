洪聖文化節連串活動 祈求風調雨順

【本報訊】洪聖寶誕至今已有逾百年歷史，現已發展成為一個歷史悠久富地方特色信仰的大型傳統文化活動。一年一度的「洪聖傳統文化節」慶典昨於鴨脷洲舉行，活動包括接神儀式、放水燈祈福、龍舟「點睛」環節及傳統龍舟拜廟等，以祈求風調雨順、居民平安。此外，洪聖傳統文化節導賞團將於本周六（23日）起一連兩日舉行，讓市民了解鴨脷洲其獨有的傳統文化。

「洪聖傳統文化節」慶典活動昨早10時開始，主辦方先祈福放水燈，之後活動有龍舟拜廟，醒獅採青。下午有賀誕巡遊，巡遊隊伍於洪聖廟廣場進行起步禮儀式後，開始沿鴨脷洲主要街道巡遊，至5時結束。

周六起一連兩日導賞團 此外，洪聖傳統文化節導賞團亦將於本周六及下周日舉行，期間導賞團將帶領大眾遊歷鴨脷洲大街小巷，參觀古廟建築、解說廟宇的由來、洪聖寶誕的傳統歷史文化，以及鴨脷洲獨有的漁村風格等。

當年鴨脷洲村民主要以造船、捕魚及海運為生，面對汪洋大海及變幻莫測的天氣，為求海神的庇佑，舟楫安全，風調雨順，村民敬拜海神的習俗由來已久。洪聖為「南海之神」，傳說洪聖顯聖救民，為酬謝神恩，鴨脷洲居民立廟奉祀，並於每年農曆2月13日自發為洪聖大王祝壽，於洪聖寶誕舉行盛大慶典、酬神演劇。時至今天，洪聖傳統文化節已於2014年被列為「香港非物質文化遺產」。