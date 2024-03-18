4地點越冬斑蝶錄451隻 大跌逾半

【本報訊】環保團體綠色力量公布最新「越冬斑蝶調查」結果，發現剛過去的冬天共錄得451隻越冬斑蝶，較對上一個冬天大跌超過一半，連續3年錄得跌幅。團體表示，大欖未來有機會成為斑蝶於本港的一個重要越冬地點，期望政府能確立郊野公園邊陲地帶的生態重要性，避免開發相關土地。

斑蝶是少數有群體遷徙習慣的昆蟲，每年秋冬，大量斑蝶會從北方較寒冷地區飛往南方溫暖地帶群集過冬。綠色力量最新調查顯示，港島深水灣、屯門小冷水、大嶼山的分流和水口，4地錄得的越冬斑蝶數量依次為45隻、136隻、184隻及86隻，共451隻，較上一個冬天調查錄得的982隻，下跌54%。

調查又發現，同樣坐落於大嶼山南部的分流和水口，均以「老虎型斑蝶」為主（擬旖斑蝶、虎斑蝶等），兩地斑蝶數目過去多年均維持在200至400隻之間，波幅偏窄，顯示此類型斑蝶較穩定，相反小冷水和深水灣則以「烏鴉型斑蝶」為主（藍點紫斑蝶、幻紫斑蝶等），兩地斑蝶數目過去多年可由十數隻至逾千隻不等，波幅偏大，易受每年的氣候和環境所影響。

大欖成重要越冬地需保育 綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢表示，4個調查地點的整體數目近年呈現下跌趨勢，但就觀察所見，4個地點的植被完整，環境變化輕微，相信越冬斑蝶數目在未來有機會回升。游又指，大欖在剛過去的冬天錄得越冬斑蝶多達1,545隻，在未來有機會成為斑蝶於本港的一個重要越冬地點，期望當局能確立郊野公園邊陲地帶的生態重要性，避免開發相關土地。