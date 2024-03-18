「靈活行」今起延至深圳北站

適用班次由38增至92班

報道指，旅客如持票面發出到站為深圳北或福田至香港西九龍站間的有效車票，在辦理過一次改簽或超過改簽時效後，仍可於票面乘車日期當日辦理3次「靈活行」變更車次手續，僅限往返深圳北或福田至香港西九龍站間的始發終到列車，並只適用於變更同一站點的即日指定車次。這次服務提升後，「靈活行」將由現時適用於38班次，增加至合共92班，早上繁忙時間可選擇車次達每小時最多10班車。