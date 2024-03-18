「靈活行」今起延至深圳北站
【本報訊】廣鐵集團日前公布升級廣深港高鐵「靈活行」，將改票措施適用範圍，從福田站延長至深圳北站。內媒前日引述廣鐵集團最新消息指，經與香港鐵路部門溝通商定，「靈活行」由今日起，延長至深圳北站。
適用班次由38增至92班
報道指，旅客如持票面發出到站為深圳北或福田至香港西九龍站間的有效車票，在辦理過一次改簽或超過改簽時效後，仍可於票面乘車日期當日辦理3次「靈活行」變更車次手續，僅限往返深圳北或福田至香港西九龍站間的始發終到列車，並只適用於變更同一站點的即日指定車次。這次服務提升後，「靈活行」將由現時適用於38班次，增加至合共92班，早上繁忙時間可選擇車次達每小時最多10班車。
深圳北站相關負責人表示，此次升級將令到深圳、香港間的高鐵通行更便利，兩地市民雙向奔赴也更靈活，該站已做好相應的系統優化升級和培訓。數據顯示，目前從深圳往返香港的高鐵日均逾180列，周末和節假日超過200列；自去年8月14日推出「靈活行」以來，累計服務跨境旅客近11萬人次。
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