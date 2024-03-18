冷鋒明殺到 周三最低16℃

【本報訊】本港踏入「回南天」天氣潮濕乍暖還寒，昨日天氣溫暖多雲有霧，相對濕度高達100%。不過，一道冷鋒會在明日橫過華南沿岸，本港氣溫將顯著下降，周三（20日）市區最低氣溫16度。本周後期繼續受潮濕氣流影響，本港天氣又濕又暖，忽冷忽熱。

天文台指出，溫暖潮濕的海洋氣流正影響廣東沿岸。此外，華東的氣壓正在上升，預料一股偏東氣流會在今日逐漸影響廣東沿岸。本港今日天氣預測，大致多雲及有霧，有一兩陣微雨，氣溫介乎20至24度，相對濕度75%至100%，漸轉吹和緩東風。

影響廣東沿岸的海洋氣流會在今日逐漸被一股偏東氣流取代，天文台表示，一道冷鋒在明日早上橫過華南沿岸，氣溫開始下降。香港九天天氣預告，周三氣溫介乎16至20度，相對濕度下降至55%至75%。受隨後乾燥的大陸氣流影響，本周中期該區早上清涼，天色大致良好。預料一股溫暖潮濕的偏南氣流會在本周後期至下周初逐漸影響華南，該區有幾陣驟雨。

海事處籲船隻小心航行 海事處昨提醒船長、本地船長和船舶負責人，香港部分水域能見度低，航行必須以安全航速並極度謹慎地駕駛。船隻在航行或碇泊時均須按照國際海上避碰規則發出適當聲號。

另外，在使用雷達而無足夠標繪設備輔助時，因所得資料頗為不足，故在詮釋時須顧及這點。船隻航行監察中心會在甚高頻無線頻道02、12、14、63及67廣播能見度報告。遇有意外事故，須立即向船隻航行監察中心報告。