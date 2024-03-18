樹種路旁頻塌 康署用聲納儀「把脈」

【本報訊】本港樹木管理被批「甩漏」多，去年首10個月的塌樹量更按年升逾2.6倍。管理全港約55萬棵樹的康樂及文化事務署承認道路旁的樹木生境非最理想，但指該署會派員目視檢查樹幹，懷疑樹木生病便會使用聲納探測儀，進一步檢查樹木內部狀況。

3D圖像呈現木質組織 全港位於政府業權的逾170萬棵樹木之中，有約55萬棵樹由康文署管理，範圍涵蓋公園、遊樂場，以至路旁。署方指出，不少樹木生長於市區或道路兩旁，並非樹木最理想的生長環境。

因此他們除了日常澆水、修剪樹木，亦會防治病蟲害，以及定期對樹木進行風險評估，減少塌樹等問題。

康文署高級訓練助理（園藝課程）廖國興表示，人員會透過目視檢查樹幹，當發現或懷疑樹木有腐爛或其他結構問題，則可使用聲納探測儀，在減少傷害樹木下檢查其內部狀況，而使用探測儀時，人員會先把多個感應器安裝在樹幹上，然後利用已連接電腦的金屬錘逐一輕力敲打，結果會以不同顏色，透過二維（2D）或三維（3D）圖像顯示，令木質組織狀況一目了然。

他續稱，康文署也會利用微鑽阻力測試儀、小型無人機等科技，協助監察樹木狀況之餘，亦能透過分析客觀數據，制訂相應風險緩減措施，平衡樹木風險與保育之間。康文署康樂事務經理（樹藝）林子健則指，雖然樹木位於市區或道路兩旁，但亦希望其充分展現原有特性，例如開花、展現不同葉色、發揮遮蔭功效等。