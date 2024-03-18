公民黨清盤 月底正式除名

【本報訊】成立逾17年，曾是民主派第二大黨的公民黨，於去年5月宣布解散，並委任清盤人正式展開程序。去年年底清盤人根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》召開公民黨有限公司最終會議，向會員提交並解釋清盤報告。公民黨臨時執委會主席梁家傑昨表示，現時所有程序都已經完成，只待公民黨有限公司在月底前正式從公司名冊上除名。

公民黨有限公司於去年12月23日最終會議後，梁家傑指根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第239條，清盤人一星期內向公司註冊處處長提交關於會議的申報表，處長收到後須將其登記，3個月後公民黨有限公司正式解散。

領導層真空 無人肯接棒 包括前黨魁楊岳橋、前議員郭家麒及譚文豪等多名骨幹成員亦已退黨，亦因涉及民主派初選案被還押至今，領導層真空多時，亦無人肯「接棒」。楊岳橋、郭家麒及譚文豪等人在還押中亦曾發公開信呼籲解散公民黨，形容「已經完成了歷史任務」。

梁家傑去年曾在主席報告中表示，「過往16年就算未能夠行到頂峰，公民黨已走了應行的路，來到屬於這民主派政黨的終點」。又指從歷史可見世事變幻無常，「望香港人抱着樂觀的心活好當下，期待明天」。身為創黨成員，被問及解散的感受時，他指從沒有人接班那天，該黨的方向已寫在「牆上」，又說「世事都有限期……都嚟得好自然，我嘅心情係也無風雨也無晴」。