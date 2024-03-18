限制多過星洲 發展商促放寬個人遊

【本報訊】縱使西安、青島已開放來港個人遊，內地官員早前又透露會考慮逐步開放更多個人遊城市。不過，相對於新加坡、泰國已提供一個月免簽證待遇，內地旅客來港仍要簽注及只准逗留一周；有本地發展商促請港府盡力爭取全面放寬內地人來港限制及重啟「一簽多行」。

西安及青島自本月6日起，實施赴港澳個人遊，令個人遊城市增至51個。但新加坡、馬來西亞及泰國相繼開放中國公民入境30天內免簽證待遇，吸引內地旅客前往旅遊。與此同時，內地在3月中進一步擴大免簽國家範圍，至瑞士、愛爾蘭等6個歐洲國家試行免簽政策，但只可逗留內地兩周。

倡重啟一簽多行振旅業零售 對比之下，訪港內地個人遊旅客，需每次出發前辦理簽注，但簽注亦只准逗留香港7天。本地發展商質疑，本港作為國家的特區，為何內地同胞來港逗留時間，反而比到新加坡少，簽證手續卻比新加坡多？

發展商認為除了擴大個人遊，港府應爭取全面放寬內地居民來港旅遊的限制，至少簡化簽證流程，例如准落地簽注，延長在港可逗留時間，至少與新加坡、馬來西亞及泰國等地看齊，最理想是推行「免簽」待遇。在此之前，港府亦要爭取恢復及增加「一簽多行」的城市，令更多旅客來港下，幫助旅遊、零售及酒店業復常。