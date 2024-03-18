南區乏文康設施 最渴求健身配置

門球場唔夠照明座椅 使用者不滿意 社區設施與市民生活息息相關。南區區議會早前進行的民調結果顯示，逾半受訪者指居住的小區內文娛及康體設施不足，區議會認為部分場地或設備有改善的必要，例如鴨脷洲門球場缺乏座椅和照明系統昏暗，影響使用者的體驗和舒適度。有區議員指南區土地有限，宜採用一地多用模式以解決場地問題，亦有區議員認為要加強康體設備的維護，好讓市民充分使用。

新一屆區議會由民政事務專員出任區議會主席，並會要求區議員落區收集民意。南區區議員於今年1月18日至31日期間，透過擺街站及通訊軟件進行首次的問卷調查，議題是「如何改善南區的社區設施，特別是文娛及康體設施方面，以滿足不同背景和年齡層的居民的需要？」共收回981份問卷。根據調查結果所得，38%的受訪者指其居住的小區內文娛及康體設施並不足夠，17%受訪者表示非常不足夠，亦有9%的居民過去3個月完全沒有使用文娛及康體設施。

要求增加公園及休閒場地 問及區內要增加哪些文康設施，在多個選項下，最多受訪者認為其居住的小區需要增加戶外免費健身設施，有417人，繼而是需要增加公園及休閒場地設施，有317名受訪者，亦有293名受訪者認為需要增加表演場地。對於需要改善哪些文康設施，451人認為公園及休閒場地需要改善，393人認為戶外免費健身設施需要改善，286人認為需要改善表演場地。

針對今次民調結果，南區區議會關注現有文娛及康樂設施及場地老化，如缺乏座椅、照明系統昏暗的鴨脷洲門球場，就降低使用者對設施的滿意度。因此需重視現有文娛及康樂設施的維護。另一方面，南區現有的文娛和康樂設施未能滿足需求，運動場、跑道、自修室、健身室及社區會堂等設施尤其不足，而可供舉辦音樂會、表演、展覽等大型活動的場地更加缺乏，限制了這些活動的規模和多樣性。

倡一地多用 兼顧新興運動 南區區議員梁進指街坊對文康設施需求甚殷，然而區內的土地有限，因此文康場地宜採取一地多用模式，配合多元化設計以兼顧一些冷門或新興運動的需求。另一區議員蕭煒忠指場地固然重要，但亦需要優化預訂措施、改善設備維護，減少故障方可提高使用率。記者徐家浩