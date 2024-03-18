醫健：藥到病除：疤痕護理小貼士

疤痕是受傷皮膚組織愈合的一個正常結果，過程中纖維組織會取代正常組織。

疤痕可分為4類：表淺性疤痕、萎縮性疤痕、肥厚性疤痕，以及蟹足腫疤。表淺性疤痕通常只影響表皮與淺層真皮，可能發生皮膚色澤上的變化，通常在半年之後會逐漸淡化，不需特別治療。

個別人士的體質會較易產生疤痕，例如傷口曾出現過蟹足腫疤人士。糖尿病患者、使用類固醇或免疫系統有問題人士，普通傷口都容易受到感染，間接增加疤痕形成機會。心臟病、腦血管病患者所服用的抗血小板或抗凝血藥物，亦會增加傷口出血不止或傷口血腫的機會，減慢傷口復原速度和增加感染風險。

愈合半年內最佳淡化時機 傷口在愈合前與愈合後的不同階段，都有減少疤痕形成的預防對策。在傷口仍有滲液期間，應徹底清潔，避免感染。選用適合的敷料，營造良好濕潤愈合環境。如有較複雜傷口，尋求專業護理。一般而言，傷口愈合後3至6個月內，是最佳的疤痕預防黃金時機。選適當疤痕護理產品，盡早且持續性地使用，能有最好的疤痕預防與淡化效果。

想要有效預防肥厚性或蟹足腫疤痕，建議「手術傷口」在拆線後一周，不再產生滲液或結痂自動脫落後，就開始使用醫用級矽膠成分除疤產品，包括除疤矽膠貼、矽膠凝膠膏。矽膠產品能預防水分異常散失引起過量膠原蛋白增生，從而減少疤痕形成、淡化疤痕，減少新生皮膚組織的乾癢不適。如果不在意外觀，細小的疤痕通常不會對生活造成太大困擾。相反，大面積的疤痕則會令皮膚喪失排汗功能。治療方式包括注射類固醇、放射治療、冷凍療法、雷射療法、壓力療法等等。

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