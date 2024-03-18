養和臨床中心 6項目招募受試者

【本報訊】養和醫院於2017年成立臨床試驗中心，至2019年獲國家藥品監督管理局認可。養和醫院副院長陳煥堂昨在電台節目中表示，藥廠開發新藥進入病人臨床試驗階段後，中心會與藥廠商討，將開發的新藥在病人臨床試驗階段，按病例以不同劑量的藥物進行試驗，病人可免費參與，費用由藥廠負責。陳續稱，中心會篩選不同癌症病人進行臨床研究，強調所有試驗都符合國際水準，每一宗試驗申請都要經過倫理道德委員會批准。

冀與大灣區醫院合作 同場的養和醫院臨床試驗中心總監梁惠棠表示，中心主要協助招募病人，確立有利臨床試驗的環境，從而獲得高水平數據，加速藥物審批註冊程序。而中心至今已審批10多個項目，其中6個項目正招募受試者，部分臨床研究計劃與其他醫療中心進行，他期望未來能與大灣區的重點醫院展開研究計劃。

中心目前在癌症治療方面獲藥監局認證，同時已就風濕科、眼科、傳染病科或疫苗等方面進行研究，短期內會為更多醫護人員進行培訓，鞏固中心研究的水平。