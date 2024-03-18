肺癌潛伏 7成確診已末期 倡普及篩查早防備

成頭號癌症殺手 受訪者稱支援不夠 癌症資訊網慈善基金指出，根據香港癌症資料統計中心2021年資料顯示，肺癌的整體個案上升了35.8%，超越大腸癌成為香港病發率和死亡率最高的癌症，而肺癌佔香港癌症15.5%，肺癌奪去4,037條生命，佔所有癌症死亡人數的26.7%。基金在去年10月至12月以網上問卷的方式，訪問了110名肺癌病人或其照顧者，發現受訪者確診年齡主要集中在51至60歲，70%的受訪者初確診時已為第4期（末期），約六成受訪者更在出現病徵後3個月或以上始確診，顯示有急切需要加強篩查及提早診斷。

調查亦顯示80%的肺癌患者是非吸煙者，以戒煙的肺癌患者中，大部分（76.9%）已戒煙超過一年，三分二吸煙者每日吸煙少於或等於一包，這顯示肺癌患者吸煙情況並不嚴重，肺癌在非吸煙者中亦頗常見。而超過60%的受訪者不清楚現在已有肺癌篩查方法，超過95%的受訪者表示未曾參與過肺癌篩查。所有受訪者一致贊成政府應該引入肺癌篩查，以便幫助香港居民盡早發現肺癌。

標靶藥費用 每月達4萬元 另外，超過95%的受訪者認為，現時政府所提供的肺癌支援並不足夠。調查結果反映患者覺得在支援抗癌路上仍有改善空間，最想獲得的改善，是藥物治療方面的資助、加快對肺癌的確診、加強專職醫療的癌症服務，以及肺癌疾病知識。

癌症資訊網指出，政府現有資助香港居民篩查大腸癌及乳癌，但並沒有為頭號癌症的肺癌進行篩查。在全港實施政府主導的低劑量電腦斷層掃描篩查計劃，以及早診斷肺癌。篩查應包括吸煙及非吸煙者，政府可利用十八區的地區康健中心進行篩查，或倣效其他計劃以公私型合作模式進行。

議員梁熙指，肺癌是香港癌症「頭號殺手」，建議政府有關部門加強肺癌相關的健康教育，而肺癌篩查費用以1,880元起，而確診肺癌第4期患者的標靶治療費用，每個月是4萬元。他希望可將篩查計劃覆蓋肺癌篩查，做到及早發現、及早治療，降低治療成本的同時，患者的壽命也會大大延長。