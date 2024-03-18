連撞3車不顧而去 綠Van駛往維修 6旬司機涉危駕共3罪 車房內被捕

【本報訊】昨日中午約12時半，一輛由元朗開往白沙村的空載綠頂小巴，駛至青山公路潭尾段近凹頭一迴旋處時，意外與另一輛小巴相撞，捱撞小巴上有一男兩女（39至81歲）乘客受輕傷，惟肇事小巴未有停下，繼續向前開走。該輛小巴及後於短短13分鐘內，再在青山公路元朗段9號撞到一輛九巴，以及在安寧路37號撼撞一輛私家車，惟每次車禍均不顧而去，其中姓林（33歲）私家車司機一度報稱頸痛，經護理後毋須送院；巴士上無人受傷。

涉事小巴左車頭毀爛，連番出事後逕自駛往崇正新村一車房維修。執法人員經調查後，最終在該車房截獲該綠頂小巴，並以涉嫌「危險駕駛」、「於意外後沒有停車」及「於意外後沒有報案」拘捕一名姓莊（64歲）男司機，初步相信他在闖禍時並無飲酒，惟他有無服用藥物和其精神狀況如何仍有待了解，暫時未知道意外成因。

現身車房時 「成個人呆晒」 據了解，平日小巴要交車維修時，站頭站長會於事前通知車房，故車房職員曾向站長查問，當時執法人員已到達站頭調查，站長得悉情況後，立刻指示車房職員：「佢（莊男）好大鑊，撞咗車，唔好畀佢走！」並通知人員前往調查。有車房職員表示，莊男現身車房時「成個人都呆晒」，懷疑是因為連撞多輛汽車，因驚慌導致心神恍惚。