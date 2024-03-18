飆逃3公里 追逐戰動魄驚心 黑漢遭撳地就擒

行車不穩遇查心虛 檢牛肉刀揭8宗罪 昨日凌晨一輛載有武器及假牌私家車在牛頭角因行車不穩，惹來執法人員懷疑而截查，疑有黑幫新義安背景男司機自知「身有屎」拒查，更踩油加速飆逃。人員駕車尾隨窮追約3公里，私家車終在黃大仙失事停下，男司機被撳地擒獲。人員在車內搜出4把牛肉刀、兩個假車牌和新衫及手套，調查揭發司機無有效駕駛執照，他涉嫌危駕、藏武、管有偽造文件等8宗罪被捕，並追查該批牛肉刀用途。

昨日凌晨零時許，東九龍區執法人員駕車巡經牛頭角福淘街時，發現一輛白色私家車行車不穩，不停左搖右擺，懷疑司機涉嫌藥駕或酒駕，於是指示司機停車接受檢查。詎料，司機不但沒有按指示停車，反而踩油加速轉出牛頭角道，並往黃大仙方向逃走，人員駕車跟尾急追。有「車Cam」拍下私家車在龍翔道被追截時高速狂飆的短片，見到私家車沿慢線高速而逃，執法車輛閃着警示燈急追，當時路面車輛不多。

自炒掃欄 被人員拉出車外 當私家車飆逃逾3公里至黃大仙龍翔道，疑左轉入正德街時失控剷上安全島，掃毀約5米鐵欄後停下。執法車輛亦追至，人員立刻落車，上前將私家車司機拉出車外，並把他撳於地上制服。當時有本報讀者剛巧路經現場，拍下私家車意外後停在路旁，以及執法人員趕至將司機拉出車外的影片。

無行車證 另搜出假牌手套 人員搜查涉事私家車，在車上檢獲4把牛肉刀、兩個懷疑假車牌、及數件懷疑可作非法用途的簇新衣物及手套。涉事私家車無展示有效行車證，司機亦未能出示有效駕駛執照，並懷疑未經車主的同意下擅自取去私家車。經初步調查，該名姓何（24歲）男子，涉嫌「危險駕駛」、「藏有攻擊性武器」、「管有偽造文件」、「藏有工具可作非法用途」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「未獲授權而取用運輸工具」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。據了解，何疑有黑幫新義安背景，他已被扣留調查。