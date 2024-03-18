黑幫屯元天廝殺 亡羊補牢執法拘45人

【本報訊】本港治安不靖，黑幫無視法紀當街廝殺案件頻生。黑幫「和勝和」及「新義安」由屯門廝殺至元朗及天水圍的傷人案，執法部門於案發當晚（13日）已進行拘捕行動，經過調查後在屯門楊小坑村一單位內拘捕6名涉案男子，據知被捕人包括屯門「新義安」頭目「肥格」及多名兩黑幫涉案人士。部門事後亡羊補牢掃場拉人，最後45人被捕。

中多刀19歲仔重傷仍留醫 案中有3人受傷，包括身中多刀重傷的19歲的男子，目前仍在留醫。事件令社會嘩然，執法部門亦調派大批人員搜捕，案發當晚拘捕6人及檢獲一批懷疑兇器。截至14日凌晨時分，執法部門拘捕17人，其中8人有「和勝和」背景，另9人有「新義安」背景。

部門當晚起在新界北各區展開「犁庭掃穴 （LEVINGTON）」的反罪惡及反黑社會行動，繼續在新界多區展開反黑行動，搜查多個娛樂場所。行動中，共拘捕8男14女，年齡介乎25至51歲，涉嫌經營非法賭博場所、在賭博場所內賭博、經營賣淫場所、協助經營賣淫場所及違反逗留條件，並檢獲6部釣魚機、避孕套及潤滑劑及大量賭博工具。