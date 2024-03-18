病毒感染又來襲 小雪兒再歷開腦

【本報訊】今年1月底，一名9個月大女嬰在屯門接受仁愛堂社區保母照顧期間昏迷，疑曾遭不恰當對待，保母涉虐兒已被捕。女嬰「小雪兒」母親昨日向本報透露女兒最新情況，指雪兒現時不幸再次遭受病毒感染，即將要準備再次面對具生命危險的開腦手術，更指未必一次手術就成功，十分憂慮她術前的身體抵抗力，以及術後的終身復康治療和各種後遺症，她更形容自己身心每分每刻都承受着折磨。

母斥仁愛堂無作任何溝通 雪兒母親表示，女兒於第一次術後出現抽筋及反白眼，並同時遭病毒感染，至現在又再次受感染，正準備再次面對開腦手術。其母早前更向本報透露，仁愛堂由意外至今，完全沒有作出任何溝通及提供協助，「完完全全是零，唔好扮有回應」，但由於要專注照顧女嬰，故沒氣力再追問下去。

仁愛堂早前回覆傳媒查詢時表示，由於警方對事件正在展開調查，現階段不宜作出任何揣測或評論，該堂已就事件向社會福利署提交報告，並會全力配合有關方面的調查，及盡力為受影響的家庭提供所需協助。執法部門昨日回覆本報查詢時指，事件仍於調查當中，涉事保母現正保釋候查，需每月到警署報到，最快下月中旬再報到。

雪兒母親早前接受Facebook專頁「夠薑子呂校長貓貓校監」訪問，期間透露其女兒整個左腦被血塊覆蓋，右腦連帶受影響，有腦缺氧情況出現，女兒頭部在接受開腦手術後更出現變形，甚至頭部傷勢連帶眼睛一同受影響，現時只能吸收光影，若情況繼續惡化，很大機會失明。母親續指，連行醫數十年的醫生，亦稱未做過同類手術，不敢下刀，只謂其母多點祈禱，等待有奇迹出現。