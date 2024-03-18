香港撞邪須急救

切錯子宮醫療甩漏 虐B悲劇社福堪憂 黑幫血戰治安爛透 香港撞邪，百業蕭條，各階層愁潘病沈，醫療、社福、治安崩壞，接二連三發生駭人聽聞的案件。公立醫院一名女病人被誤診切除全個子宮、兩邊輸卵管及卵巢，醫療甩漏令人嘩然；屯門9個月大B女疑遭女保母虐待，左眼腫脹、半邊頭至腳癱瘓，恐會永久傷殘兼失明，形同謀殺，社福監管制度失效，情況堪憂；黑幫爭女閘車血戰4小時斬遍屯元天案，反映治安爛透，最安全城市榮銜頓成泡影。政府無能，管治無方，有學者慨嘆若當局不痛定思痛收拾殘局，加強執法及嚴正監察，恐令香港一沉百踩。

博愛醫院鬧出切錯病人子宮屬嚴重醫療事故，人為疏忽離譜至極。一名59歲婦人今年1月化驗顯示有子宮內膜癌，其後安排進行手術，待女子被切除子宮及卵巢後，卻沒驗出癌細胞，該院覆檢後始發現婦人與另一名患癌病人樣本混雜致出錯。院方就事故向病人及其家屬致歉，已安排涉事病理部員工暫時調離崗位，並成立根源分析委員會調查事件。

淪「國際大刀會」 去年罪案逾9萬宗 至於屯門一名精靈可愛的9個月大女嬰小雪兒，今年1月底懷疑遭受社區女保母虐待，父母發現她一度無意識躺在嬰兒車內，其後送往屯門醫院救治。醫生發現其腦部有血塊，且左眼腫脹，疑曾遭不恰當對待。女嬰需要在屯門醫院兒童深切治療部留醫，雖已甦醒，但情況並不樂觀，腦部傷勢影響了女嬰的眼部，眼內有出血情況，且範圍嚴重甚廣，情況不樂觀，若果情況繼續惡化，將會連光及影也失去，恐永久傷殘及失明，案件令人髮指。

醫療事故及虐嬰事件，揭示政府監管不力，而在牽涉治安層面的黑幫廝殺斬人案，更令本港最安全城市的榮銜蕩然無存。本月中，活躍於屯門及元朗的兩個黑幫頭目，竟為了爭奪女人而上演街頭追車血戰，有如黑幫電影情節般，由屯門廝殺到元朗及天水圍，一名青年在屯門遭3車閘停及被10多名刀手猛斬，全身浴血昏迷車內。事實上，本港近年的街頭斬人案屢見不鮮，更被網民戲稱「國際大刀會」。而曾是舉世公認最安全城市之一的香港，不過，本港近年罪案數字持續上升，去年的罪案數字總數高達90,276宗，不但較2022年的70,048宗上升28.9%，罪案數字更比起當年政府引用為最安全城市時的2017年，上升超過六成。

虐嬰案形同謀殺 學者促加強監管 香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強慨嘆，本港除了經濟一蹶不振，近日發生的種種事故，令他深感「香港病了」，當中的醫療事故更是世界醜聞，政府在監督公營機構上責無旁貸，醫管局人員高薪厚職，發生如此低級錯誤實不能接受，甚至反映當局管治無能，加上黑幫目無法紀，執法部門明顯處事不力，無法壓制犯罪分子的氣燄，虐嬰案件則令人想到相關人士行為有如謀殺，當局應痛切反思並着力加強監管及執法，否則只會予人尸位素餐，無力回天之感。