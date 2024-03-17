執笠暴潮湧至 振興經濟無方

「生意好呀！」當年高官落區大演親民騷，對着一間掛起「光榮結業」橫額的店舖大喊「生意好」，令人尷尬萬分。疫後復常至今已超過一年，「生意好」不但未見，結業潮卻如怒潮湧至。繼有近40年歷史的大昌食品市場關閉旗下所有門店後，又有小型連鎖日式牛肉飯店宣告結業，另有傳老牌錶行也關門在即。零售和餐飲業界吹起寒風，執笠潮未見盡頭，香港經濟雪上加霜。

港府高官誇誇其談，聲稱訪港旅客持續上升，期望全年或可突破5,000萬訪港人次，形容前景非常樂觀；又吹噓多項盛事可吸引400萬人次訪客，帶來約30億元收益。如果單看高官言論，全世界都會相信香港客似雲來，錢多到賺不完，但若然真的如此，為何結業潮愈演愈烈？除了大昌28間門店結業，有多間分店的牛肉飯店「加藤屋」亦宣告全線執笠，業內人士估計，未來會有3,000間食肆和零售店舖「排住隊」關門，最壞情況還在後頭。

疫後經濟一蹶不振，消費大減，已是不爭的事實。君不見，一度十分風光的日式百貨公司，其沙田旗艦店及大埔分店早於農曆新年後縮減規模；近日時代廣場人流冷清，更被嘲為「時代遺址」。數字最能說明問題，2019年1月份，零售業銷貨額達到近年高峰的481億元，惟最新公布的1月份臨時數據只得365億元，5年暴跌24.1%。即使相比去年1月份數據，當時也有362億元，今年僅微升0.9%，表現慘不忍睹。高官揚言前景非常樂觀，恐怕是一廂情願。

早前已有統計指出，今個農曆新年的訪港旅客人次雖已超過2018年同期，惟一半為不過夜旅客，人均消費只有200至300元，跟以往「爆買」的豪氣無法相提並論。人均消費額偏低，又不願延長停留時間，就算所謂的盛事一項接一項，旅客「打個卡」就走，商界受惠也是非常有限。

最近港府豪斥5,000萬元公帑，邀請日本「teamLab」在添馬公園附近展示「發光蛋」，遭立法會議員質疑太貴，應收取入場費；同時指出政府在製造打卡點之餘，未有考慮如何帶旺周邊經濟，一旦人去樓空，商戶只能嘆句「新娘結婚了，新郎不是我」，實在值得深思。

誠然，現屆政府大手筆推動盛事，出發點不能說不好，用起錢來更是不計成本，可惜沒有定下績效指標，所謂帶動多少人流、製造多少經濟效益，全部「靠估冇痛苦」。就像早前在中環放置的「紅心」盛事裝置，所費高達780萬元，卻被內地旅客嘲笑「就是氣球而已」，最後更因為天氣問題而匆匆收檔，數百萬元如同打水漂。

最新民調顯示，問責官員的民望幾近全面下挫，尤以財政司司長跌幅最大，文體旅局局長則評分墊底。得出這樣的結果絕不為奇，《財政預算案》沒有振興經濟的大計和方向，所謂的盛事又往往甩皮甩骨，兩位主責官員表現拙劣，市民眼睛當然雪亮。然而，官員可以視民望如浮雲，本港經濟有誰能夠打救，何時才能走出寒冬，卻令人思之感到悲涼。