笑看天下：生意難做港官仍自嗨

樓市全面「撤辣」滿半個月，住宅交投驟增，但見發展商乘機推出新盤搶灘，據悉反應熱烈，即使二手樓盤亦呈現生機，有論者甚至形容樓市出現「小陽春」。事實上，香港是否真係咁好景？市民是否信心返晒嚟？

新冠疫情結束，隨着24小時過境交通便利，每逢周末，北上消費者如過江之鯽，好不熱鬧！港人北上消費逼爆各口岸，你話對本地零售、餐飲業冇影響就「你呃人」！現實係內地嘅性價比的確較香港高，而且食玩多元化，反觀香港，服務行業長期缺人手，服務差，食品質素又真係一般般。呢，老朽前幾日同七、八個老友記去大埔某熟食中心攤檔晚飯，伙記推介蒜蓉蒸開邊蝦，15蚊一両，要了一斤，蒸好上枱，但見每邊蝦腸黑鼆鼆盡入眼底，當堂胃口全失！阿哥，剔一剔蝦腸有幾難呢？連咁簡單嘅步驟都唔做，你話食客仲會再來嗎？港人愛北上飲飲食食，豈是無因？

有飲食業人士估計，現時全港約有1.8萬家食肆，若北上消費成大勢，加上本港一些業界又唔爭氣，食物、服務水準下降，農曆新年後料有3,000間食肆或會執笠！是否危言聳聽姑且不論，之不過冇比較冇傷害，依家有得同內地大灣區比較，火車、高鐵、自駕遊愈來愈方便，加上電視節目等又經常推介北上大灣區覓食如何平靚正，港人都會心思思上去吃喝玩樂，對香港餐飲業等必有影響。

香港飲食、零售消費備受周邊城市及交易模式網絡化嘅挑戰，彰彰明甚。營運39年嘅大昌食品市場，將結束本港全部28家零售店舖，該公司表示，「食品市場業務受到不確定的外在因素和各種營運挑戰」。一葉落知天下秋，港官仍一味自嗨要日夜都繽紛，不知道是哪裏來的自信？