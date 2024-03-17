橫眉冷看：騰籠換鳥初見成效

中國經濟發展的實況，素來不容易掌握，但本欄經常強調，與其相信坊間的二流分析員，倒不如聽信中國領導人的說話。在農曆新年前夕，國家主席談及中國經濟狀況，他形容為「風景這邊獨好」。國家主席是何等樣人，能夠講得如此直白，當然是有十足底氣。

奈何不論在中國外國，都有很多二、三、四流的經濟分析師，對中國發展抱悲觀態度，認為經濟增長的黃金時期已過，未來將步入停滯甚至倒退。聽到這等言論，我不覺暗暗好笑，難不成中國領導人公開講的是假話，他們都在自欺欺人嗎？

事實證明，國家領導人講的是大實話，踏入2024年，第一張重要的經濟成績單最近出爐。今年一、二月，中國出口額的增長率達到7.1%，市場原本預期是1.9%，兩者相差之大，委實讓人咋舌。入口額增長3.5%，貿易順差則增加20.5%，達到1,252億美元，數額突破了歷史高位。入口額增加超過3%，代表中國內部需求強大，洋貨依然受捧，若然像外面傳聞，中國經濟正在下行，民眾消費力弱，外國的貨品又豈會愈賣愈多？至於出口表現就更加可喜，比去年同期大增超過7%，怪不得不少歐美國家的政客，近日都急如熱鍋上的螞蟻，忙不迭加固貿易壁壘，說要對中國船舶、電動車的入口增加設限。

近年，部分低附加值的工業正撤出中國，轉到生產成本較低廉的地區。很多反華學者便以此說事，認為中國製造業風光不再。實際上，國家是在「騰籠換鳥」，將低技術的工種外移，加強高技術工業的發展。我們默默耕耘多年，如今已初步取得成效，「騰籠換鳥」的政策要是不成功，試問中國的貿易順差，又如何能創出歷史新高？