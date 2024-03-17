旺角搗無牌酒吧冚毒窟拉57人

【本報訊】執法部門上周五進行反罪惡及反三合會行動，突擊搜查多個娛樂場所，以涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」、「在無領取牌照的地方飲酒」、「經營毒窟」、「販運危險藥物」及「藏有攻擊性武器」等罪名拘捕共57人。

人員當晚搗破一個位於旺角區的懷疑無牌酒吧。行動中，一名64歲外籍男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕。另外，一名本地男子、23名外籍男子及19名外籍女子，年齡介乎25至64歲，則涉「在無領取牌照的地方飲酒」被捕，人員於場所內檢獲約500罐啤酒、雪櫃、電視、音響等物品。

另外，人員於上周五晚突擊搜查新填地街一單位，搗破一個懷疑毒窟。人員於單位內檢獲約66克懷疑海洛英、30克懷疑可卡因、110粒懷疑藍精靈、一批懷疑吸食毒品工具及一把牛肉刀，檢獲的毒品總值約9.5萬元。單位內一名46歲本地男子，涉嫌「經營毒窟」、「販運危險藥物」及「藏有攻擊性武器」被捕。另外，8名本地男子、3名本地女子及一名外籍男子，年齡介乎32至71歲，則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕。