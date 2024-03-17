陌生女霸床妻暴怒 80後夫涉傷人被捕

前晚深夜時分，一名80後人妻返回石硤尾澤安邨住所後，據悉擬進入房間時，赫然發現一名陌生女子躺臥其睡床，人妻「眼火爆」下，質問在單位的同齡丈夫。夫婦爭執糾纏間，人妻被抓傷兼被推倒撞牆，執法人員經初步調查，以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕丈夫，人妻則需送院治理，至於「霸床」女子表示不適一度登上救護車，其後自行離去。

上周五晚上約10時31分，一名姓陳（35歲）女子，返回石硤尾澤安邨麗澤樓住所時，據報赫見一名素未謀面女子，若無其事躺臥在其睡床，由於懷疑有人「鵲巢鳩佔」，陳女盛怒下，連忙向身處單位的姓張（35歲）丈夫大興問罪之師。

曾上白車 霸床女自行離去 現場消息指，夫婦兩人初則口角，繼而爆發激烈爭執，有人一邊挺身護着「霸床」女子，另一邊廂與妻子有肢體推撞。糾纏間，陳女被推倒撞向牆壁，由於不忿遭枕邊人襲擊，遂負傷報案求助。

執法人員接報趕至，隨即分隔各人並了解事件經過，經初步調查後，以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕張男，並把他帶走作進一步調查。陳女手部被抓傷，頭部撞至紅腫，救護員替其敷治後，再由救護車把她送往明愛醫院接受治理。而「霸床」女子據悉亦報稱不適一度登上救護車，其後自行離去。執法人員正就事發原因及經過作進一步調查。

涉傷9歲兒子 47歲父被捕 另外，上周五晚上約10時，沙田博康邨一單位內，一名姓蔡（47歲）男子疑因管教問題，與其9歲兒子發生爭執。期間，有人懷疑以手及毛巾襲擊兒子。執法人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪拘捕蔡男，其兒子頸部受傷，清醒由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。