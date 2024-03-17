尖沙咀賓館闢毒品倉 拘假難民檢值140萬貨

【本報訊】油尖區執法人員，早前根據線報及經調查後，於上周四（14日）在尖沙咀海防道一帶展開反毒品行動，突擊搜查一間賓館。期間，人員發現一名印尼籍女子形迹可疑，於是上前截查，並在其租住的賓館房間，搜出約1.1公斤懷疑可卡因、約60克懷疑冰毒、約5克懷疑第一部毒藥、一批懷疑與案有關的電子磅及毒品包裝工具，檢獲的毒品總值約140萬元。

執法部門相信行動已搗破一個以賓館房間作掩飾的毒品儲存倉庫，該名28歲印尼籍女子已被暫控一項「販運危險藥物」罪名，案件已於昨日（16日）在九龍城裁判法院提堂。據悉，被捕女子持「行街紙」留港。

巴漢販毒遇截棄貨就擒 另外，執法人員早前根據線報及深入調查後，至上周五（15日）晚約11時在南丫島碼頭展開反毒品行動，並發現一名非華裔男子形迹可疑，於是上前截查。期間，該名非華裔男子拒絕合作，嘗試反抗並把懷疑毒品拋到海中，人員其後制服該名非華裔男子，並檢獲76包、共約93克懷疑霹靂可卡因，市值約12.4萬元。該名持「行街紙」留港的28歲巴基斯坦籍假難民，涉嫌「販運危險藥物」及「阻礙警務人員執行職務」被捕，已被扣留調查。行動仍在進行，不排除有更多人被捕。