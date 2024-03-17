深水埗車禍女途人不治 3男落網

【本報訊】上周四（14日）深水埗發生狂亂駕駛車禍，一名違泊私家車司機疑因拒查，駕車剷上行人路撞飛一名女途人後，繼而與4部車輛相撞，最後棄車逃去，捱撞女途人上周五（15日）傷重不治。

22歲仔涉誤殺販毒無牌駕駛 執法人員經調查後，於上周五晚以涉嫌「誤殺」及「販毒」罪，拘捕該名姓唐（22歲）肇事司機，揭發他沒有有效駕駛執照。另外，人員亦以涉嫌「協助罪犯」罪，拘捕另一名姓鄭（19歲）男子。

人員表示，事發後在現場檢獲一張香港身份證，相信是肇事私家車司機所有，因此鎖定其身份，相信他逃至葵涌石籬一公屋單位，並獲得姓鄭同夥協助。人員再翻查「天眼」錄影片段，並搜查多個涉事司機有機會藏身的地點，於上周五晚上11時15分拘捕唐男。至於早前被捕的姓潘（32歲）私家車男車主，已被控告一項「販毒」罪，案件於昨日在粉嶺裁判法院提堂。案中3名疑犯的關係及背景，有待進一步調查，不排除有更多人被捕。

事發於上周四晚上7時許，執法人員在青山道近九江街截查一輛違泊白色私家車，車上男司機拒查，先踩油剷上行人路，把姓劉（66歲）女途人撞飛至行車線，繼而撞開兩部車輛奪路狂飆，最終在欽州街右轉入元州街時，再把一輛7人車撞至打白鴿轉，肇事司機此時跳車逃去，私家車在無人駕駛下撞及一輛的士始告停下。一名姓莊（54歲）私家車男司機耳及手部受傷，同需送院治理。劉婦頭部重創昏迷，至上周五下午4時58分被證實不治。

執法人員在肇事私家車內，檢獲約30克懷疑霹靂可卡因及約20克懷疑「冰」毒，市值約5.2萬元。經調查後，人員根據車輛登記資料，在上水區以涉嫌「販毒」拘捕私家車姓潘男車主，案件改列「誤殺」、「販毒」及「協助罪犯」。