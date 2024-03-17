吊臂車轉彎甩尾 掃欄翻側困司機

昨午一輛空載的中型吊臂車，沿元朗屏廈路往流浮山方向行駛，在駛經一處彎位時疑車速過高「甩尾」險撞路中交通燈，司機扭軚救車，期間疑顧此失彼，導致吊臂車掃毀路旁鐵欄及燈柱，最後翻側剷上行人路撼撞隔音屏始告停下。中年司機腳傷被困，救援人員花近兩小時撬開駕駛室把他救出，他送院時清醒，意外原因及經過有待進一步調查。

昨日下午2時許，一輛沒有載貨的24噸中型吊臂車，沿屏廈路往流浮山方向行駛，當駛至沙洲里村對開一處彎位，車輛突然失控，其後向右翻側。現場有村屋「天眼」拍下意外一刻，顯示事發時吊臂車沿快線行駛，在駛入一個左彎時懷疑「甩尾」失控，險些掃毀路中的交通燈。此時司機疑因為了救車，慌忙向左扭軚，惟吊臂車已經不受控制，在掃毀左邊約3米長鐵欄和一支燈柱後，繼而全車向右翻側，並剷上沙洲里村村口行人路，最後撞向隔音屏始告停下。慢線的貨櫃車司機赫見吊臂車出事，為免被波及慌忙煞車閃避。姓趙（43歲）吊臂車司機腳部受傷被困，有途經駕駛人士見狀，慌忙報案求助。

消防花近2小時救出 救援人員接報趕至，證實司機仍然清醒，惟因腳部被夾困而動彈不得，消防隨即動用工具，鋸開吊臂車的駕駛室頂部鐵皮，花近兩個小時成功救出司機，他經敷治包紮後，再由救護車送往屯門醫院救治。救援期間，醫院管理局派出醫療隊到場戒備。執法人員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因，案件列作「交通意外有人受傷—政府財物損毀」處理。

受意外影響，現場慢線一度封閉，執法人員在場指揮交通，路面則散布車輛碎片。事後，拖車奉召到場，扶正翻側的吊臂車並拖走維修，及至路面碎片和雜物清理後，現場交通始陸續復常。

映月灣座駕四輪朝天 另外，昨日傍晚6時許，一名女子駕駛私家車，沿大埔汀角路往大尾篤方向行駛，當駛至近映月灣對開，車輛懷疑突然失控，撞壆後四輪朝天。救援人員接報趕至，女司機已自行爬出車廂，據悉其搭載的4隻貓被困車內，需由人員協助拯救。女司機報稱手部擦傷及腰痛，需由救護車送院治理。受事故影響，上址交通一度受阻。