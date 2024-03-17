維園花卉展 童話故事呈現

【本報訊】「香港花卉展覽2024」於本月15日至24日在維園舉行，今年主題花為香彩雀，大型園景設計以童話故事為主題。昨日為花展首個周六，吸引大批市民前來參觀，遊客絡繹不絕，到各個展區「打卡」，場面熱鬧。康文署預算活動整體開支約5,400萬元，估算入場人次與往年相若，一連10日的花卉展料吸引70萬人次入場。

一連10日 主題包括《西遊記》 由康樂及文化事務署主辦的香港花卉展，以「雀躍全城」為主題，昨日吸引大批市民在各展區「打卡」，有市民一家大小到花展參觀，認為雖然今年花的種類較去年少，但主題花香彩雀十分漂亮。

另外有專程到花展拍攝的同學表示，今年的鬱金香開得很漂亮，打算賞花之後購買花朵回家。不過亦有攝影發燒友指出，今年花展主題較悶，加上部分花未開，故不太吸引。

今年花展的參與機構共有229個，包括81個來自12個國家、地區的參展機構，分別有內地、印尼、韓國、阿曼、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、泰國、越南、波蘭、馬來西亞和美國。

今年亮點有大型園景設計以童話故事為主題，包括《西遊記》、《阿拉伯神話》、《糖果屋》、《傑克與豌豆》、《綠野仙蹤》等，同時打造多個沉浸式打卡。今年首次採用高新科技「光雕投影」，增加立體感。

展覽期間，康文署舉辦一連串活動及比賽，昨日亦公布植物展品比賽得獎名單。此外，康文署會在花展完結後舉行「環保回收日」，並安排學生及義工在會場協助分類及回收可重用的資源；並將可重新種植的花卉和植物分派予學校、環保團體、非政府機構和市民。