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家貓困大廈簷篷 消防救回
貓咪（紅圈示）被困簷篷。
【本報訊】昨日早上7時許，土瓜灣炮仗街99號欣榮花園一樓上單位，一隻家貓懷疑跳出窗外被困簷篷，有住戶發現後，恐防貓咪發生意外，遂慌忙報案求助。消防接報趕至，迅速救回家貓，初步相信牠沒有受傷，遂把牠交回飼主。
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